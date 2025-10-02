Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (1 Ekim)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, Kazakistan'da Meyve Konsantresi, Püre ve Püre konsantre Fabrikası kurulması projesini yürütmek üzere oluşturulan uluslararası bir konsorsiyumda Proje Yürütücüsü olarak yer almış olup, bu kapsamda bir sözleşme imzalamıştır.

Proje kapsamında:

 Şirketimiz, Kazakistanlı bir yatırımcı için kurulacak fabrikanın proses makine ve ekipmanlarının seçimi, tedariği ve kurulumu faaliyetlerinden sorumlu olacaktır,

 Göknur A.Ş.'nin sahip olduğu kurulum ve operasyon bilgi birikimi projede kullanılacaktır,

 Fabrikanın meyve işleme kapasitesi 160.000 ton/yıl olarak planlanmaktadır,

 Şirketimiz, yeni kurulacak fabrikanın üreteceği ürünler için piyasa koşullarında belirlenecek fiyatlar üzerinden alım garantisi ("off-take") vermiştir,

 Projenin yaklaşık 8 ay içerisinde tamamlanarak 2026 sezonuna yetişmesi hedeflenmektedir,

 Fabrikanın yatırım maliyetinin yaklaşık 18 milyon ABD doları olacağı öngörülmekte olup, yatırımın finansmanı Kazakistanlı yatırımcı tarafından karşılanacak ve Şirketimiz açısından doğrudan bir yatırım maliyeti bulunmayacaktır.

Bu iş birliği ile Şirketimiz, sektördeki teknolojik birikim ve tecrübelerini uluslararası ölçekte değerlendirme imkânı bulacak; ayrıca ürün alım garantisi sayesinde Kazakistan'da kurulacak fabrikanın üretimi ile Şirketimizin hammadde ve ürün tedarik zincirinde çeşitlenme ve süreklilik sağlanması amaçlanmaktadır.