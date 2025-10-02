ARA
  Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: Tekirdağ, İstanbul... Çok sayıda kentte hissedildi

Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: Tekirdağ, İstanbul... Çok sayıda kentte hissedildi

AFAD verilerine göre bugün saat 14.55'te, Marmara Denizi'nde (Marmara Ereğlisi/Tekirdağ) 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ, Bursa, İstanbul, Çanakkale gibi çok sayıda kentte hissedildi.


Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: Tekirdağ, İstanbul... Çok sayıda kentte hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 



İstanbul Valisi Gül, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." dedi.

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 5.3 olarak ölçtü. Kandilli verilerine göre saat 14.58'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi açıklarında, merkez üssü Marmaraereğlisi ilçesi olan deprem sonrası görevliler sahada incelemelere başladı. Valilikten yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre meydana gelen depremin ardından görevli ekiplerin ivedilikle saha taramasına başladığı bildirildi. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne olumsuz ihbar ulaşmadığı belirtilerek, vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmaları istendi. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Derinliği 6.71 kilometre olan deprem Çanakkale'de de hissedildi. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de de hissedilen deprem sonrası şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. İlgili ekiplerimiz saha taramalarına devam ediyorlar. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.


 

