NATO Zirvesi için geri sayım: Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif yol güzergahları neler?

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri netleşti. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamayla "kırmızı alan" kapsamına alınan bölgeler ve geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Peki, Ankara'da hangi yollar ulaşıma kapanacak? Sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar neler olacak? İşte detaylar...
1 Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Zirve süresince delegasyonlar ve liderlerin güvenliğini sağlamak amacıyla "Kırmızı Alan" uygulaması hayata geçirilecek. Uygulama kapsamında belirlenen bölgelere araç ve yaya girişleri sıkı denetim altında ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Kırmız alan ilan edilen bölgeler ise şöyle:
- Esenboğa Havalimanı ve çevresi,
- Zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları,
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi,
- Zirve katılımcısı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ve geçiş güzergahları.
2 Hangi bulvarlar etkilenecek?
NATO Zirvesi nedeniyle etkilenmesi beklenen bulvarlar şöyle:
- Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları,
- Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı,
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı,
- Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı,
- 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı.
3 Hangi caddeler ve sokaklar etkilenecek?
Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi.
Yenimahalle/Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi.
Diğer Önemli Bölgeler: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar.