NATO Zirvesi için geri sayım: Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif yol güzergahları neler?

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri netleşti. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamayla "kırmızı alan" kapsamına alınan bölgeler ve geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Peki, Ankara'da hangi yollar ulaşıma kapanacak? Sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar neler olacak? İşte detaylar...