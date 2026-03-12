ARA
DOLAR
44,11
0,07%
DOLAR
EURO
50,91
-0,19%
EURO
ALTIN
7202,82
-0,12%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu

Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen bir iftar programına katıldı. Programa İstanbul Valisi Gül’ün yanı sıra çok sayıda davetli vatandaş katıldı.

İftar yemeği sonrası kürsüye gelerek konuşma yapan Vali Gül, "Çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceğiz. Bunun dışında ilk defa bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" dedi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL