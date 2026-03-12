MSB'den İncirlik vurgusu: "İncirlik, bir Türk üssüdür"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Almanya’dan görevlendirilen bir PATRIOT sistemi Malatya’da konuşlandırıldı"

MSB tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da başlayan gerilimler nedeniyle milli düzeyde alınan tedbirlere ek olarak Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen bir PATRIOT sistemi Malatya’da konuşlandırıldığı belirtildi.

"9 Mart’ta, İran’dan ateşlenen ve hava sahamıza giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep ve Diyarbakır’da boş araziye düştüğü olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmemiştir.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan, İran’ın üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırılarıyla genişleyen çatışmalar kapsamında; hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen bir PATRIOT sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Ayrıca, yaşanan çatışmalardan kaynaklanan füze ve İHA/drone tehdidi sonrasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar kapsamında 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemleri KKTC’ye konuşlandırılmıştır."

"Hava sahamızın güvenliğini sağlamak amacıyla muharip uçaklarımızla hava devriyesi icra edilmekte"

MSB, hava sahasının güvenliğini sağlamak ve olası ihlalleri önlemek amacıyla muharip uçaklarla hava devriyesi icra edildiğini de belirtti:

"ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrasında hava sahamızın güvenliğini sağlamak ve olası ihlalleri önlemek amacıyla muharip uçaklarımızla hava devriyesi icra edilmekte,

- Doğu Akdeniz’de deniz ve hava unsurlarımız tarafından seyir, keşif ve gözetleme yapılmakta,

- Herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketliliğin bulunmadığı İran hudut hattımızda muhtemel risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirler devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde alınmaktadır."

"NATO ve müttefiklerle eş güdüm içerisinde gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edilecek"

Ayrıca, NATO ve müttefiklerle eş güdüm içerisinde gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği de kaydedildi:

"Ülkemiz;

- Yaşanan bölgesel gelişmeler karşısında hava sahasının, sınırlarının, vatandaşlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlamak amacıyla millî imkân ve kabiliyetlerini kullanmaya,

- Savunma ve caydırıcılık temelinde, NATO ve müttefiklerimizle eş güdüm içerisinde gerekli tüm tedbirleri almaya ve

- Bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sunmaya devam edecektir.

Bu vesileyle masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan çatışmaların derhâl sona erdirilmesi ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

"İncirlik bir Türk üssüdür"

Yapılan açıklamada, İncirlik'in bir Türk üssü olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur.

10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır."