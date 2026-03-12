Gözler TCMB'deydi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

"Sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecektir"

Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklamada, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle belirsizliklerin arttığı, küresel risk iştahında zayıflama ve enerji fiyatlarında yükseliş yaşandığı belirtildi:

"Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Beklentiler ne yöndeydi?

AA Finans’ın düzenlediği beklenti anketine katılan 38 ekonomistin tahminleri de paylaşılmıştı. Ekonomistlerin 37’si politika faizinde değişiklik beklemezken, ankete katılan 1 ekonomist ise 50 baz puanlık bir indirim yapılacağını öngörmüştü.

Ocak ayı faiz kararı

Ocak ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37 seviyesine çekilmişti.

Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a indirirken, gecelik borçlanma faizini de yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e düşürmüştü.