  • Ramazan Bayramı hava durumu 2026: Bayramda hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan bayram tatilinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri de yakından takip ediliyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ne yönde? İşte gün gün hava durumu tahminleri…

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, planlarını yapmaya başlayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında hava durumu geliyor. 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan bayram döneminde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri ve uyarıları yakından takip ediliyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Tatil süresince yağış bekleniyor mu, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den gelen son veriler doğrultusunda bölge bölge ve gün gün bayram hava durumu tahminleri...

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, arife günü (19 Mart 2026) ve bayram süresi boyunca yurdun büyük bir kısmında yağış bekleniyor. 

Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

20 Mart 2026 bayramın 1. günü hava nasıl olacak?

20 Mart 2026 Cuma günü, bayramın birinci gününde yurt genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

21 Mart 2026 bayramın 2. günü hava durumu nasıl olacak?

Bayramın ikinci günü (21 Mart 2026) yurdun bazı kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde yer yer kar yağışı da görülebilir.

Marmara ve Batı Karadeniz’de yağışın etkili olması öngörülürken, İç Anadolu ve Akdeniz’de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. 

Doğu Karadeniz ile Ege’nin bazı kesimlerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

22 Mart 2026 bayramın 3. günü hava nasıl olacak?

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, bayramın üçüncü günü (22 Mart 2026 Pazar) de devam edecek.

Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yağış beklenirken, Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Ege’de ise bazı kesimler dışında yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Karadeniz’in bazı bölgelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.
 

İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak?

Megakent İstanbul’da bayram süresince havanın genel olarak yağışlı ve serin olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredebilir.
