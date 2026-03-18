Ramazan Bayramı hava durumu 2026: Bayramda hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu?

Bayramın ikinci günü (21 Mart 2026) yurdun bazı kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde yer yer kar yağışı da görülebilir.

Marmara ve Batı Karadeniz’de yağışın etkili olması öngörülürken, İç Anadolu ve Akdeniz’de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz ile Ege’nin bazı kesimlerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.