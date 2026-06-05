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Sözleşmeli erbaş ve erlerin istihdamının artırılması için düzenlemeler: Teklif TBMM'ye sunulacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve çeşitli alanlarda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sözleşmeli erbaş ve erlerin istihdamının artırılması için düzenlemeler: Teklif TBMM'ye sunulacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, TSK'ya ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifine göre, Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin istihdamının artırılması amacıyla düzenlemeler yapılacak

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilecek.

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek.

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