MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sonuçları nereden öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın üzerinden geçen yaklaşık 19 günlük sürenin ardından, sonuçların ilan edileceği tarih ÖSYM takvimi ile netleşti.
2026 MSÜ Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi 2026 sınav takvimine göre sonuçlar şu tarihte ilan edilecek:
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Adaylar, sonuçlar açıklandığı andan itibaren herhangi bir belge beklemeksizin şu adımları izleyebilir:
sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile sisteme erişin.
Puanlarınızı ve başarı sıralamanızı görüntüleyin.
Kritik Adım: Tercih Süreci (Mart - Nisan)
Sınavdan yüksek puan almak tek başına yeterli değildir; adayların mutlaka tercih yapması gerekmektedir. Tercih yapmayan adaylar, puanları ne kadar yüksek olursa olsun 2. seçim aşamalarına (mülakat ve fiziki yeterlilik) çağrılmayacaktır.
Tercih Tarihleri: Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, 30 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılması beklenmektedir.
Nereden Yapılır? Tercihler ÖSYM üzerinden değil, Milli Savunma Bakanlığı'nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
Adayların Dikkatine
YKS Şartı: Harp Okulları için YKS'nin 2. oturumu olan AYT'ye, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT'ye girme zorunluluğu devam etmektedir.
Baraj Puanlar: Tercih döneminde her okul (KHO, DHO, HHO ve MYO'lar) için ayrı ayrı taban puanlar ilan edilecektir.