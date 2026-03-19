MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sonuçları nereden öğrenilir?

Kritik Adım: Tercih Süreci (Mart - Nisan)

Sınavdan yüksek puan almak tek başına yeterli değildir; adayların mutlaka tercih yapması gerekmektedir. Tercih yapmayan adaylar, puanları ne kadar yüksek olursa olsun 2. seçim aşamalarına (mülakat ve fiziki yeterlilik) çağrılmayacaktır.

Tercih Tarihleri: Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, 30 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılması beklenmektedir.

Nereden Yapılır? Tercihler ÖSYM üzerinden değil, Milli Savunma Bakanlığı'nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Adayların Dikkatine

YKS Şartı: Harp Okulları için YKS'nin 2. oturumu olan AYT'ye, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT'ye girme zorunluluğu devam etmektedir.

Baraj Puanlar: Tercih döneminde her okul (KHO, DHO, HHO ve MYO'lar) için ayrı ayrı taban puanlar ilan edilecektir.