Bayram namazı saat kaçta? 2026 İl il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, 20 Mart 2026 Cuma sabahı kılınacak Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu. Bu yıl bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi, İslam alemi için çifte bayram sevincini beraberinde getiriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ve sizin paylaştığınız 20 Mart 2026 Cuma günü kılınacak olan Ramazan Bayramı namaz saatlerinin tam listesi alfabetik sıraya göre aşağıdadır:
81 İl Bayram Namazı Saatleri (Tam Liste)
Adana: 07.12
Adıyaman: 07.01
Afyonkarahisar: 07.32
Ağrı: 06.42
Aksaray: 07.18
Amasya: 07.12
Ankara: 07.23
Antalya: 07.31
Ardahan: 06.44
Artvin: 06.48
Aydın: 07.42
Balıkesir: 07.43
Bartın: 07.26
Batman: 06.49
Bayburt: 06.54
Bilecik: 07.35
Bingöl: 06.52
Bitlis: 06.46
Bolu: 07.29
Burdur: 07.33
Bursa: 07.38
Çanakkale: 07.49
Çankırı: 07.20
Çorum: 07.15
Denizli: 07.37
Diyarbakır: 06.53
Düzce: 07.30
Edirne: 07.49
Elazığ: 06.57
Erzincan: 06.56
Erzurum: 06.49
Eskişehir: 07.32
Gaziantep: 07.04
Giresun: 07.01
Gümüşhane: 06.57
Hakkari: 06.39
Hatay: 07.09
Iğdır: 06.38
Isparta: 07.31
İstanbul: 07.39
İzmir: 07.45
Kahramanmaraş: 07.06
Karabük: 07.25
Karaman: 07.21
Kars: 06.42
Kastamonu: 07.20
Kayseri: 07.12
Kilis: 07.05
Kırıkkale: 07.20
Kırklareli: 07.46
Kırşehir: 07.18
Kocaeli: 07.35
Konya: 07.24
Kütahya: 07.34
Malatya: 07.01
Manisa: 07.44
Mardin: 06.51
Mersin: 07.15
Muğla: 07.40
Muş: 06.48
Nevşehir: 07.15
Niğde: 07.15
Ordu: 07.03
Osmaniye: 07.08
Rize: 06.53
Sakarya: 07.33
Samsun: 07.10
Şanlıurfa: 06.58
Siirt: 06.46
Sinop: 07.15