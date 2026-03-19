ARA
DOLAR
44,27
0,19%
DOLAR
EURO
51,30
1,03%
EURO
ALTIN
6794,83
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
Bayram namazı saat kaçta? 2026 İl il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurusuyla birlikte, 20 Mart 2026 Cuma günü kılınacak Ramazan Bayramı namazı saatleri 81 il için netleşti. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki ve çevre illerdeki vatandaşlar bayram sabahı camilerde saf tutacak. Peki Bayram namazı saat kaçta? 2026 İl il bayram namazı saatleri

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, 20 Mart 2026 Cuma sabahı kılınacak Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu. Bu yıl bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi, İslam alemi için çifte bayram sevincini beraberinde getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ve sizin paylaştığınız 20 Mart 2026 Cuma günü kılınacak olan Ramazan Bayramı namaz saatlerinin tam listesi alfabetik sıraya göre aşağıdadır:

81 İl Bayram Namazı Saatleri (Tam Liste)

Adana: 07.12

Adıyaman: 07.01

Afyonkarahisar: 07.32

Ağrı: 06.42

Aksaray: 07.18

Amasya: 07.12

Ankara: 07.23

Antalya: 07.31

Ardahan: 06.44

Artvin: 06.48

Aydın: 07.42

Balıkesir: 07.43

Bartın: 07.26

Batman: 06.49

Bayburt: 06.54

Bilecik: 07.35

Bingöl: 06.52

Bitlis: 06.46

Bolu: 07.29

Burdur: 07.33

Bursa: 07.38

Çanakkale: 07.49

Çankırı: 07.20

Çorum: 07.15

Denizli: 07.37

Diyarbakır: 06.53

Düzce: 07.30

Edirne: 07.49

 

Elazığ: 06.57

Erzincan: 06.56

Erzurum: 06.49

Eskişehir: 07.32

Gaziantep: 07.04

Giresun: 07.01

Gümüşhane: 06.57

Hakkari: 06.39

Hatay: 07.09

Iğdır: 06.38

Isparta: 07.31

İstanbul: 07.39

İzmir: 07.45

Kahramanmaraş: 07.06

Karabük: 07.25

Karaman: 07.21

Kars: 06.42

Kastamonu: 07.20

Kayseri: 07.12

Kilis: 07.05

Kırıkkale: 07.20

Kırklareli: 07.46

 

Kırşehir: 07.18

Kocaeli: 07.35

Konya: 07.24

Kütahya: 07.34

Malatya: 07.01

Manisa: 07.44

Mardin: 06.51

Mersin: 07.15

Muğla: 07.40

Muş: 06.48

Nevşehir: 07.15

Niğde: 07.15

Ordu: 07.03

Osmaniye: 07.08

Rize: 06.53

Sakarya: 07.33

Samsun: 07.10

Şanlıurfa: 06.58

Siirt: 06.46

Sinop: 07.15

 

Şırnak: 06.44

Sivas: 07.06

Tekirdağ: 07.45

Tokat: 07.08

Trabzon: 06.56

Tunceli: 06.56

Uşak: 07.36

Van: 06.40

Yalova: 07.38

Yozgat: 07.15

Zonguldak: 07.28

Yurt Dışı Başkentler

Lefkoşa (KKTC): 06.19

Berlin (Almanya): 06.48

Londra (İngiltere): 06.41

Saraybosna (Bosna Hersek): 06.23
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL