Bayram namazı saat kaçta? 2026 İl il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ve sizin paylaştığınız 20 Mart 2026 Cuma günü kılınacak olan Ramazan Bayramı namaz saatlerinin tam listesi alfabetik sıraya göre aşağıdadır:

81 İl Bayram Namazı Saatleri (Tam Liste)

Adana: 07.12

Adıyaman: 07.01

Afyonkarahisar: 07.32

Ağrı: 06.42

Aksaray: 07.18

Amasya: 07.12

Ankara: 07.23

Antalya: 07.31

Ardahan: 06.44

Artvin: 06.48

Aydın: 07.42

Balıkesir: 07.43

Bartın: 07.26

Batman: 06.49

Bayburt: 06.54

Bilecik: 07.35

Bingöl: 06.52

Bitlis: 06.46

Bolu: 07.29