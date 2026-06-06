ARA
DOLAR
45,97
0,02%
DOLAR
EURO
53,01
-0,94%
EURO
ALTIN
6434,60
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TCMB'den Parolapara kararı: Faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB'den Parolapara kararı: Faaliyet izni iptal edildi

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL