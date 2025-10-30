TPAO'dan 'operasyon' açıklaması: Şirketimizle bir ilgisi bulunmuyor

TPAO'nun NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurumun hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürüttüğü vurgulandı.

Açıklamada, TPAO'nun akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmadığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim'de basında yer alan 'Türkiye Petrolleri'ne operasyon' başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım AŞ'dir. TP Petrol Dağıtım AŞ, Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016'da satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir.

Söz konusu haberlerin, Türkiye'nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten milli şirketimiz TPAO ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak TPAO, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır.

Kurumumuzun halihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği

bulunmamaktadır. Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 4 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir. Buna rağmen, TPAO'ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir. TPAO, geçmişte olduğu gibi bugün de milli markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır."



Ne olmuştu?

İHA'nın haberine göre; Antalya'da TP Petrol Dağıtım A.Ş firmasına ait tesiste 4 bin 100 ton akaryakıtın kaybolduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen akaryakıt hırsızlığı soruşturmasında devasa bir akaryakıt açığı tespit edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarında, 24 Ekim'de bir petrol rafinerisinin Antalya'daki tesisine ilişkin veriler ile bu tesise depo hizmeti sunan TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirimleri arasında tutarsızlık belirlendi.

Rafineri firması, kendi adına faturalandırılan akaryakıt ürünlerinin bilgileri dışında satıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi üzerine, KOM ekipleri 26 Ekim'de şirketin yönetim kurulu ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi.

Firari yönetim kurulu başkanı ve üst düzey yönetici

Operasyon kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanı İ.Z. ile üst düzey yöneticilerinden A.Ç.Z.'nin yurt dışına firar ettiği belirlendi. İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanıp Antalya'ya getirilen H.G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3 şirket yöneticisi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden firmanın eski genel müdürü C.D. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şirketin mevcut genel müdürü M. B., ikmal müdürü H. G. ve Antalya'daki tesis müdürü O. E. C., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında eksik olan akaryakıtın yaklaşık 4 bin 100 ton olduğu öğrenildi.



AA / İHA