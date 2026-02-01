ARA
  • Yarın feribotlar çalışıyor mu? 2 Şubat Gökçeada ve Bozcaada seferleri için duyuru yapıldı

Yarın feribotlar çalışıyor mu? 2 Şubat Gökçeada ve Bozcaada seferleri için duyuru yapıldı

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
[email protected]

Yarın feribotlar çalışıyor mu? 2 Şubat Gökçeada ve Bozcaada seferleri için duyuru yapıldı

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00-15.00, Bozcaada'dan ise saat 10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00-17.00-21.00, Gökçeada'dan 11.00-15.00- 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00-19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00-18.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

