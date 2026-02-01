ARA
DOLAR
43,48
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6788,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Togg’un yeni rengi duyuruldu: Pamuk tarlalarından ilham alan "Seyhan" yollara çıkıyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), araçlarında yeni bir renk seçeneğini kullanıcıların tercihine sunacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
[email protected]

Son Güncellenme:
Togg’un yeni rengi duyuruldu: Pamuk tarlalarından ilham alan "Seyhan" yollara çıkıyor

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz renk “Seyhan”, şubat ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinde kullanılacak.

Yeni renk seçeneğiyle birlikte Akdeniz Bölgesi’ni de renk paletine dahil eden Togg, halihazırda Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya”, “Pamukkale”, “Urla”, “Ayder” ve “Mardin” renklerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Şubat ayına özel finansman imkanı
Togg, şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte finansman destek kampanyalarına devam edeceğini bildirdi.

Buna göre bireysel ve kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarına 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi imkanıyla sahip olabiliyor.

Togg’un yeni rengi duyuruldu: Pamuk tarlalarından ilham alan 'Seyhan' yollara çıkıyor-1

Kullanıcılar için ayrıca T10X V2 modelinde 500 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi seçeneği de sunuluyor. Şirket, daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler için farklı vade ve faiz oranlarında alternatif finansman seçenekleri de sağlıyor.

Bireysel kullanıcılar, T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,37 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,41 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,32 faizli 36 ay vade seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,69 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,66 faizli 48 ay vade imkanları sunuluyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL