Rekor seviyeler korunabilecek mi?

Başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli madenler; baş döndürücü bir hızda sergilediği yükseliş hareketleriyle tüm öngörülerin adeta altüst olduğu, oldukça tarihi bir dönemden geçiyor. 2025’i tarihi rekor seviyelerde kapatırken 2026’ya da oldukça güçlü şekilde ‘rekor üzerine rekor’ kırarak başlayan kıymetli madenlerde devam eden ralli, yeni zirve seviyelerle yatırımcıların gözünü kamaştırıyor.
Hem de bu ralli sadece altın ve gümüşle de sınırlı değil; son dönemdeki fiyat hareketleriyle dikkatleri oldukça üzerine çeken platin, paladyum ve bakır yatırımı da popülaritesi her geçen gün artan finansal araçlar arasında yerini alıyor.
Fiyatlarda son durum
Fiyatların son bir yılda geldiği nokta incelediğinde, tablo da daha net ortaya çıkıyor. 2024’ü 2.625 dolardan kapatan ons altın, 26 Aralık 2025’te 4.533 dolar ile, 2024’ü 2.976 TL’den kapatan gram altın 26 Aralık 2025’te 6.250 TL ile 2025’in tarihi zirve kapanışını gerçekleştirdi. 2024’ün sonunda 28,90 dolar olan ons gümüş ise 26 Aralık 2025’te 79,27 dolar ile 2025’teki rekor kapanışına imza attı.