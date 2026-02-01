ARA
DOLAR
43,48
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6788,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Gate Group’un işlem kodu yarından itibaren değişiyor (2 Şubat)

Gate Group’un işlem kodu yarından itibaren değişiyor (2 Şubat)

Borsa İstanbul, Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin işlem kodunun 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren değiştirileceğini duyurdu.

Edip Üçok
Edip Üçok
[email protected]

Gate Group’un işlem kodu yarından itibaren değişiyor (2 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin paylarına ilişkin işlem kodu değişikliğini açıkladı.

Şirket, 12 Ocak 2026 tarihinde "Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş." olan eski unvanını, tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin mevcut “SNKRN” işlem kodu, 02/02/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “GATEG” olarak değiştirilecektir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL