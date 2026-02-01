Borsa İstanbul A.Ş., Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin paylarına ilişkin işlem kodu değişikliğini açıkladı.

Şirket, 12 Ocak 2026 tarihinde "Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş." olan eski unvanını, tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin mevcut “SNKRN” işlem kodu, 02/02/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “GATEG” olarak değiştirilecektir.