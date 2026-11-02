Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri eşyalara uygulanan gümrük muafiyetlerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Gümrük Kanunu ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesindeki düzenlemelere açıklık getiren Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, kişisel kullanım için getirilen giysiler ile hediyelik ürünlerin farklı hükümlere tabi olduğunu belirtti. Kaplan, 430 euroluk muafiyet sınırının kişisel kıyafetleri kapsamadığını ifade etti.

"430 euroluk muafiyet kişisel eşya kapsamına girmeyen hediyelik ürünler için uygulanıyor"

Kaplan, gümrük muafiyetlerine ilişkin düzenlemeleri aktarırken, 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü kapsamında, yolcuların kişisel kullanımları için yanlarında getirdikleri giyim eşyalarından gümrük vergisi alınmadığını belirtti. 430 euroluk muafiyetin kişisel eşya kapsamına girmeyen hediyelik ürünler için uygulandığını ifade eden Kaplan, Karar'ın 61'inci maddesine göre ticari amaç taşımayan hediyelik eşyalarda 15 yaşından küçük yolcular için sınırın 150 euro olduğunu bildirdi. Belirlenen limitlerin aşılması durumunda ise ürünün türü ve değeri dikkate alınarak gümrük vergisi hesaplandığını kaydetti.

Kaplan, muafiyet uygulamasında esas alınan ölçütün, eşyanın ticari miktar ve özellikte olmaması ve yalnızca kişisel kullanım amacıyla getirilmesi olduğunu vurguladı.

"Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bekir Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KİŞİSEL KIYAFETLER İLE HEDİYELİK EŞYALAR, GÜMRÜK MEVZUATINCA FARKLI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir.

📌 Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor.

2009/15481 sayılı Karar’ın 58’inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır.

📌 430 avroluk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir.

Aynı Karar’ın 61’inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 avro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 avrodur.

📌 Sınırın aşılması hâlinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir.

Belirlenen değer sınırının aşılması durumunda eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri uygulanmaktadır.

Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır. Yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye olarak getirdiği eşyalar aynı kurallara tabi değildir."