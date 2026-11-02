Google'ın yapay zeka özetlerine Rekabet Kurumu'ndan müdahale: Haber siteleri için kritik karar

Google'ın arama sonuçlarında yer verdiği yapay zeka destekli özetler, kullanıcıların güncel gelişmelere haber sitelerini ziyaret etmeden ulaşmasına olanak tanıyor.

Ancak bu uygulamanın haber sitelerine yönelen ziyaretçi sayısını azaltabileceği ve yayıncıların gelirlerini olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler Rekabet Kurumunu harekete geçirdi. Kurum, yapay zeka özetlerinin haber yayıncıları üzerindeki olası etkilerini gündemine aldı.

Google hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlatmasının yanı sıra haber kuruluşlarının ekonomik çıkarlarının zarar görmesini önlemek için geçici önlemler alınmasına karar verdi. Düzenlemeyle, yapay zekâ uygulamalarının kullanımını sınırlandırmak yerine dijital yayıncılık sektörünün sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve içerik üreticilerinin çalışmalarının karşılığını almasının sağlanması hedefleniyor.

Google, haber yayıncılarını yapay zekâ sistemine zorlayamayacak

Alınan karar kapsamında haber yayıncıları, içeriklerinin Google'ın yapay zekâ destekli özetlerinde yer alıp almayacağını kendileri belirleyebilecek. Google, yayıncıları bu sisteme katılmaya mecbur bırakamayacak. Ayrıca içeriklerinin kullanılmasına izin vermeyen haber siteleri, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmayacak.

Öte yandan Google'dan, hem medya kuruluşlarının faaliyetlerini destekleyecek hem de kullanıcıların arama deneyimine katkı sağlayacak çözümler geliştirmesi bekleniyor. Şirketin geçici tedbir kararının gereklerini yerine getirmek için izleyeceği yöntemleri ise kendisinin belirleyeceği ifade ediliyor.