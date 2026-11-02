Mekanlar markaların yeni sahnesi oldu

Markalar artık kültür-sanat alanında yalnızca etkinliklere sponsor olmak yerine, mekânların uzun vadeli yolculuğuna ortak oluyor. Bu modelde şirketler, isim ve logo görünürlüğünün yanı sıra müşterileriyle doğrudan temas edebilecekleri fiziksel deneyim alanları da kazanıyor. Mekânın yıl boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapması ise markaya tek bir etkinlik döneminin ötesine geçen sürekli bir temas imkânı sağlıyor. Şirketler bu alanlarda özel bilet, indirim, kampanya ve müşteri deneyimleri gibi uygulamalarla sponsorluklarını doğrudan tüketici ilişkilerine bağlıyor.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

Dünyada da kurumsal destek modeli, yalnızca görünürlükten ibaret olmayan daha kapsamlı yapılara dönüşüyor. Paris’teki Louvre, 20 yılı aşkın süredir şirketlerle farklı alanlarda iş birlikleri yürütüyor ve kurumsal destekleri sergilerden kültürel eğitime, koleksiyonların korunmasından müze altyapısına kadar değişik projelere yönlendiriyor. Türkiye’de de şirketlerin isim sponsorluğunun giderek ‘isim hakkı’ndan ‘marka deneyimi’ne doğru genişlediğini görüyoruz. Türkiye’de QNB’nin Terminal Kadıköy, Yapı Kredi’nin Bomontiada, Fiba’nın Fiba Salon İKSV ve Bonus’un Parkorman iş birlikleri, bu yaklaşımın farklı örneklerini oluşturuyor. Haberimizde, markaların kültür-sanat mekânlarına yönelik sponsorluk stratejilerini, bu iş birliklerinden beklentilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini araştırdık.

Deneyim alanı oluşturuyor

Bonus, kültür-sanat, müzik, gastronomi ve sosyal yaşamı bir araya getiren Bonus Parkorman iş birliğiyle müşterileriyle daha uzun soluklu bir deneyim kuruyor. 2024’te başlayan ve beş yıllık dönemi kapsayan iş birliği, markanın müşterilerle etkinliklerin ötesinde sürekli temas kurmasını hedefliyor. GÖSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, Bonus Parkorman’ın marka dünyasıyla güçlü bir uyum taşıdığını belirtiyor.

Ulaş Erdur / GÖSAŞ

“Bonus Parkorman iş birliğini de bu bağı daha uzun soluklu ve sürekli bir deneyime dönüştürme hedefimizin önemli bir adımı olarak görüyoruz” diyen Erdur, Bonus’un mekânda etkinlik bileti ve yeme-içme harcamalarında müşterilerine avantajlar sunduğunu aktarıyor. Mekân sponsorluğu, tek seferlik etkinliklere göre daha sürekli bir ilişki kurma imkânı sunuyor. Erdur, önümüzdeki dönemde kültür-sanat, müzik ve sosyal yaşamla kesişen iş birliklerini değerlendirmeyi sürdüreceklerini ifade ediyor.

Serkan Ülgen / Yapı Kredi

Uzun soluklu ortaklık

Yapı Kredi, kültür ve sanatı kurumsal kimliğinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırırken, Yapı Kredi Bomontiada iş birliğiyle bu alandaki desteğini uzun vadeli bir modele taşıyor. 2019’da başlayan iş birliği kapsamında mekân, farklı disiplinlerden etkinliklere ev sahipliği yaparken banka da kültür-sanat deneyimini müşterileriyle buluşturuyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Bomontiada iş birliğinin yalnızca bir isim sponsorluğu olmadığını, kültür-sanatın daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sunduğunu ifade ediyor. Mekân sponsorluğunun yıl boyunca hedef kitleyle temas imkânı sağladığını söyleyen Ülgen, sergi, konser, söyleşi ve atölyelerle Bomontiada’nın yaşayan bir kültür merkezi niteliği taşıdığını belirtiyor.

Ülgen, “Önümüzdeki dönemde isim sponsorluğunun yalnızca bir marka görünürlüğü modeli olmaktan çıkıp, ortak değer üretmeye dayalı, uzun vadeli iş birliklerine dönüşeceğini düşünüyoruz. Farklı sanat disiplinlerine yönelik desteği sürdüreceğiz” diyor.

Armağan Engel / QNB Türkiye

Şehir yaşamında kalıcı temas

QNB, Terminal Kadıköy ve Söğütlüçeşme İstasyonu’nun isim haklarını üstlenerek marka iletişimini şehir yaşamının içine taşıyor. 17 Nisan’da başlayan iş birliğiyle banka, müşterileriyle günlük hayat içerisinde doğrudan temas kurmayı ve uzun vadeli bir marka deneyimi oluşturmayı hedefliyor. QNB Türkiye İletişim ve Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü Armağan Engel, mekân sponsorluğunun tek seferlik etkinliklere göre daha sürekli bir temas alanı sunduğunu söylüyor. Engel, “Mekân sponsorluğunun en önemli avantajının, markaya belirli bir etkinlik ya da dönemle sınırlı olmayan, sürekli bir temas alanı sunması olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullanıyor. QNB’nin sponsorluk performansı, erişimin yanı sıra müşteri etkileşimi ve kampanya dönüşümleri üzerinden takip ediliyor. Engel, alanın günlük 100 bin, maç günlerinde ise 125 bin ziyaretçiye ulaştığını belirtiyor. QNB’nin önümüzdeki dönemde sponsorlukları deneyim, dijital iletişim ve farklı kitlelere erişimi bir araya getiren daha kapsamlı platformlar olarak değerlendirdiğini belirten Engel, bu alandaki iş birliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.

Aylin Kurt Ganiç / Fiba Grubu

Kültür sanata yeni yatırım

Fiba Grubu, 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanırken sosyal yatırımlarındaki odağını kültür-sanat alanına da genişletiyor. Bu kapsamda İKSV ile iş birliğine giden grup, Fiba Salon İKSV sponsorluğuyla performans sanatlarına ve özellikle gençlerin kültür-sanata erişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Fiba Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Aylin Kurt Ganiç, kültür-sanat yatırımının grubun sosyal yatırım stratejisindeki çeşitlenmenin bir parçası olduğunu belirtiyor. Fiba Salon İKSV’nin özellikle gençlerin takip ettiği ve yeni sesleri keşfetme imkânı sunduğu bir mekân olduğunu aktaran Ganiç, ortaklığın bu birikimi daha da ileriye taşımayı amaçladığını söylüyor.

Yeni sezonda güncel müzik performanslarının yanı sıra tiyatro, edebiyat, bilim ve caz gibi farklı disiplinleri kapsayan bir program hazırlanıyor. Ganiç, “Fiba Salon İKSV, önümüzdeki dönemde genişleyen ve çeşitlenen programıyla farklı izleyici kitlelerini kucaklayan bir sanat mekânı olarak yoluna devam edecek” şeklinde konuşuyor. İş birliğinde gençlerin sanata erişimini artırmanın önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Ganiç, sezon boyunca belirli sayıda biletin öğrencilere yüzde 50 indirimle sunulacağını belirtiyor.

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