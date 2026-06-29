Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve 12 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte trafik sigortası genel şartlarında önemli değişiklikler uygulanmaya başlanacak.
1 Trafik sigortasında yeni dönem
"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliğ kapsamında, genel şartlara "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı da eklendi. Buna göre kısa mesaj, elektronik posta, internet, mobil uygulamalar, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) veya e-Devlet üzerinden oluşturulacak sistemler kalıcı veri saklayıcısı olarak kabul edilecek.
2 Araç değer kaybı nasıl hesaplanacak?
Tebliğ uyarınca, Maddi Zararlar Teminatı kapsamında meydana gelen kazalarda araçta oluşan değer kaybı, SEDDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirilecek sigorta eksperi tarafından hesaplanacak. Hesaplamada aracın markası, modeli, yaşı, kullanım durumu, hasar gören bölümleri, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve onarım sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki fark dikkate alınacak.
3 Değer kaybı için ayrı başvuru yapmak gerekecek mi?
Sigorta eksperi hazırlayacağı raporda, araç için belirlenen değer kaybı tutarını da ayrıntılı şekilde belirtilecek.
Düzenlemeye göre, bu teminat kapsamında yapılacak başvurular hem araçta oluşan hasar bedelini hem de değer kaybı talebini kapsayacak. Araç hasarı için başvuru yapan hak sahibi, ayrıca değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak.
Öte yandan sigorta şirketi, hesaplanan değer kaybı tutarını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla, nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı tarihi izleyen ilk iş günü içinde hak sahibine bildirecek.
4 Sağlık Giderleri Teminatı neleri kapsayacak?
Düzenlemeye göre Sağlık Giderleri Teminatı, trafik kazasında yaralanan üçüncü kişilerin eski sağlık durumlarına kavuşabilmesi için yapılan tedavi masraflarını, protez organ giderleri de dahil olmak üzere karşılayacak.
Ayrıca kazanın ardından tedavi sürecinin başladığı tarihten, mağdurun sürekli sakatlık raporu almasına kadar geçen dönemde oluşan tedavi giderleri ile sürekli bakıcı masrafları da bu teminat kapsamında değerlendirilecek.
5 İş göremezlik ve sürekli sakatlık halleri de Sakatlanma Teminatı kapsamında
Düzenlemeye göre, mağdurun tedavisinin başladığı tarihten sürekli sakatlık raporunun düzenlenmesine kadar geçen süreçte oluşan bakıcı giderleri ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinin ardından tıbben gerekli görülen sürekli bakıcı masrafları, Sağlık Giderleri Teminatı kapsamında sigorta şirketleri veya Güvence Hesabı tarafından karşılanacak.
Öte yandan, trafik kazası nedeniyle oluşan geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık halleri ise Sakatlanma Teminatı kapsamında değerlendirilecek.
Bu teminat çerçevesinde yapılacak tazminat ödemelerinde, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen trafik kazası belgelerinde illiyet bağına ilişkin bir tespitin yer alması halinde, bu tespitin aksini ispat yükümlülüğü sigorta şirketine ait olacak.
6 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlükte
Düzenlemeye göre, sigorta şirketinin ilgili rapora ilişkin mevzuat kapsamında itiraz yoluna başvurması halinde, mağdurun bu itiraz sürecinde yaptığı ve belgelendirdiği harcamalar da teminat kapsamında karşılanacak.
Tazminat tutarının belirlenmesinde ise sakat kalan kişinin durumu esas alınacak.
Öte yandan, Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı kapsamında, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin desteğinden yoksun kalanların uğradığı zararlar için 6098 sayılı Kanun'un haksız fiillere ilişkin hükümleri doğrultusunda hesaplanan tazminatlar ödenecek.
Tebliğ, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlükte olacak.