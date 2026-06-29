Sigorta eksperi hazırlayacağı raporda, araç için belirlenen değer kaybı tutarını da ayrıntılı şekilde belirtilecek.

Düzenlemeye göre, bu teminat kapsamında yapılacak başvurular hem araçta oluşan hasar bedelini hem de değer kaybı talebini kapsayacak. Araç hasarı için başvuru yapan hak sahibi, ayrıca değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak.

Öte yandan sigorta şirketi, hesaplanan değer kaybı tutarını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla, nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı tarihi izleyen ilk iş günü içinde hak sahibine bildirecek.