ARA
Bist 100
4828,53
-1,28%
Bist 100
Dolar/TL
19,4288
0,0216%
Dolar/TL
Euro/TL
21,452
0,6423%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1042
0,5931%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,86
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 4 şirket daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı

4 şirket daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı

Ticaret Bakanlığı, 4 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

26 Nisan 2023 | 09:23
0
4 şirket daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı

Bakanlığın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 79 şirkete 4 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 83'e çıktı.

Bu şirketler, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Defacto Perakende Ticaret AŞ, Klc Gıda Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Karar kapsamında, daha önce dış ticaret sermaye şirketi statüsü kazanan iki şirketin bilgileri de güncellendi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,86 0,05%
  • ALTIN ONS 1997,69 0,03%
  • BIST 100 4828,53 -1,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4288 0,0216%
  • EURO/TURK LIRASI 21,452 0,6423%
  • EURO/USD 1,1042 0,5931%
  • INGILIZ STERLINI 1,24767 0,54517%
  • JAPON YENI 133,539 -0,147%
  • KANADA DOLARI 1,36241 -0,02568%
  • RUS RUBLESI 81,56 0,8769%
Günün En Çok Okunanları
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL