14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.
Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.
Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.
Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.
Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.
Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.
Seçimlerde Türklerin yaşadığı ülkelerde sandık kuran YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya sandık götürdü.
ABD'de 9 temsilcilikte oy verilecek
YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.
Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek.
134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.
Verilere göre, en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu, ilk kez bu seçimde sandık kurulacak Nijerya ise 584 seçmen ile en az seçmen bulunan ikinci ülke sırasında yer aldı.
397 bin 86 kayıtlı seçmeni ile Almanya'dan sonra en çok Türk seçmenin yaşadığı ikinci ülke olarak belirlenen Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek.
Avusturya'da, 6 temsilcilikte, Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3'er temsilcilikte oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.
Sandık kurulacak ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.
Yurt dışı oylar yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.
Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
Yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak?
Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.
Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.
Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:
1- Almanya: 1.501.152
2- ABD: 134.246
3- Arnavutluk: 1.416
4- Avustralya: 53.902
5- Avusturya: 111.659
6- Azerbaycan: 11.036
7- Bahreyn: 1.359
8- Belarus: 643
9- Belçika: 153.443
10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757
11 - Bosna Hersek: 2.946
12- Brezilya : 581
13- Bulgaristan: 6.391
14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281
15- Cezayir: 2.280
16- Çek Cumhuriyeti: 3.018
17- Çin: 4.337
18- Danimarka: 36.725
19- Estonya: 776
20- Fas: 685
21-Finlandiya: 6.791
22-Fransa: 397.086
23- Günay Afrika: 1.561
24- Gürcistan: 2.306
25-Hollanda: 286.753
26- Irak: 5.738
27- İran: 1.592
28 İrlanda: 6.770
29-İspanya: 7.430
30- İsrail: 5.088
31- İsveç: 42.773
32-İsviçre: 105.820
33- İtalya: 20.148
34- Japonya: 5.672
35 Kanada: 40.418
36- Karadağ: 1.704
37- Katar: 10.868
38- Kazakistan: 6.101
39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118
40- Kore: 866
41- Kosova: 2.192
42- Kuveyt: 4.725
43- KKTC 140.111
44- Kuzey Makedonya: 4.107
45- Libya: 1.132
46- Litvanya: 795
47- Lübnan: 8.325
48- Lüksemburg: 1.507
49-Macaristan: 3.887
50- Malezya: 711
51- Malta: 2.808
52- Mısır: 2.327
53- Moldova: 861
54- Nijerya: 584
55- Norveç: 10.391
56- Özbekistan: 3.182
57- Pakistan: 1.233
58- Polonya: 10.457
59- Portekiz: 1.484
60- Romanya: 10.172
61- Rusya: 14.357
62- Sırbistan: 2.311
63- Singapur: 1.020
64- Slovak Cumhuriyeti: 642
65- Suudi Arabistan: 23.005
66- Tanzanya: 865
67- Tayland: 1.278
68-Türkmenistan: 635
69- Ukrayna: 2.608
70- Umman Sultanlığı: 1.395
71- Ürdün: 3.030
72- Yeni Zelanda: 1.115
73- Yunanistan: 11.714