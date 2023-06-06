ARA
Bist 100
5388,8
0,3%
Bist 100
Dolar/TL
21,5048
1,0825%
Dolar/TL
Euro/TL
22,9916
0,9454%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0692
-0,2072%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1358,35
1,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

06 Haziran 2023 | 20:30
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız." dedi.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletin gündeminden çıkartmakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarına ilişkin, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kurban Bayramı) 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." açıklamasında bulundu.

Devam ediyor

0
  • ALTIN GRAM - TL 1358,35 1,21%
  • ALTIN ONS 1964,65 0,14%
  • BIST 100 5388,8 0,3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,5048 1,0825%
  • EURO/TURK LIRASI 22,9916 0,9454%
  • EURO/USD 1,0692 -0,2072%
  • INGILIZ STERLINI 1,2427 -0,08442%
  • JAPON YENI 139,648 0,048%
  • KANADA DOLARI 1,34077 -0,28076%
  • RUS RUBLESI 80,8 -0,0027%
Günün En Çok Okunanları
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
GERİ
İLERİ
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL