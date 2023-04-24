ARA
Bist 100
5037,63
0,5%
Bist 100
Dolar/TL
19,4095
0,0263%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3606
0,1737%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1005
0,1461%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1238,45
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı

DASK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

24 Nisan 2023 | 11:10
0
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK), yapılan açıklamada, DASK'ın, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 483 bin 516 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Toplamda hasar dosyaları içinde 36 bin 356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1238,45 0,09%
  • ALTIN ONS 1984,57 0,07%
  • BIST 100 5037,63 0,5%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4095 0,0263%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3606 0,1737%
  • EURO/USD 1,1005 0,1461%
  • INGILIZ STERLINI 1,2436 -0,07392%
  • JAPON YENI 134,626 0,471%
  • KANADA DOLARI 1,35396 0,00776%
  • RUS RUBLESI 81,26 -0,2333%
Günün En Çok Okunanları
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL