Deutsche Bank'tan Türkiye için faiz tahmini

Analistlere göre 2024 için yüzde 49 olan ve TCMB’nin yüzde 36 seviyesindeki yıl sonu TÜFE tahmininin üstünde belirlenen asgari ücret artışının piyasalara enflasyonla mücadelenin kolay bir süreç olmayacağını hatırlattı.

Banka, Türkiye’de yıl sonu TÜFE’nin TCMB tahmin ufkunun üst bandı olan yüzde 42 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, “Yıl sonuna doğru küresel risk iştahı, bu önemde yabancıların yerel varlıklara yönelik iştahını destekledi” dedi. Analistler yerel seçimlere ilişkin olarak da, “Mart yerel seçimleri gelecekteki politika bileşimine, özellikle de birinci çeyrekte mali cephede potansiyel gevşemeye ilişkin belirsizlik yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.

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