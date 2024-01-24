Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre, Fiat, ocak ayı sonuna kadar sürecek kampanyasında, bu döneme özel fiyatların yanı sıra yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor. Şirketin açıklamasına göre kampanya detayları şöyle:



1 FİAT EGEA SEDAN Kampanya kapsamında Fiat Egea, sedan gövde tipi 834 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

2 EGEA CROSS Egea Cross 957 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılırken 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; ya da 300 bin lira, 24 ay vadeli yüzde 2,39 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

3 500e Fiat'ın tamamen elektrikli modeli 500e 200 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faiz seçeneğiyle kampanyaya dahil oluyor. Satış kampanyası kapsamında 500e hatchback gövde tipi 1 milyon 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

4 500 hibrit Fiat 500 hibrit, 982 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

5 Fiat 500X SUV 500X SUV 1 milyon 492 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.