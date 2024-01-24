Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre, Fiat, ocak ayı sonuna kadar sürecek kampanyasında, bu döneme özel fiyatların yanı sıra yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor. Şirketin açıklamasına göre kampanya detayları şöyle:
1 FİAT EGEA SEDAN
Kampanya kapsamında Fiat Egea, sedan gövde tipi 834 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
2 EGEA CROSS
Egea Cross 957 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılırken 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; ya da 300 bin lira, 24 ay vadeli yüzde 2,39 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
3 500e
Fiat'ın tamamen elektrikli modeli 500e 200 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faiz seçeneğiyle kampanyaya dahil oluyor. Satış kampanyası kapsamında 500e hatchback gövde tipi 1 milyon 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
4 500 hibrit
Fiat 500 hibrit, 982 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
5 Fiat 500X SUV
500X SUV 1 milyon 492 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
6 HAFİF TİCARİ MODELLER
Fiat, hafif ticari araç modellerinde de (Ducato, Scudo, Ulysse, Fiorino Cargo, Combi ve Doblo Combi) modellerinde kampanya olduğunu söylüyor. Fiorino ve Doblo modellerinde 200 bin lira 18 ay vade yüzde 2,99 faizle ödeme seçeneği bulunuyor. Scudo / Ulysse modellerinde 400 bin lira,18 ay vade yüzde 3,49 faiz ve Ducato için 160 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.