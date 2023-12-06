Kıbrıs’ta yerel lezzetler modern dokunuşla buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizm ve eğitimin yanında gastronomisiyle ön plana çıkmaya hazırlanıyor. Geçen hafta Elexus Hotel & Resort & Spa, Girne’nin ev sahipliğinde gastronomi buluşması gerçekleşti. Elexus Executive Şefi Veli Bayraktar ve Şef Memet Özer'in rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte Kıbrıs’a özel yerel ürünleri ile yorumlanmış lezzetler tanıtıldı. Executive Şef Veli Bayraktar ve Şef Memet Özer'in uzmanlığıyla, Kıbrıs'ın yöresel malzemeleri ve yemek kültürü katılımcılara en ince ayrıntısına kadar aktarıldı. Etkinlik boyunca yerel malzemelerle hazırlanan geleneksel tatlar, modern dokunuşlarla buluşarak katılımcılara özgün bir lezzet deneyimi yaşattı.

VELİ VE MEMET ŞEF REHBER OLDU

Elexus Executive Şef Veli Bayraktar ve Şef Memet Özer'in rehberliğinde, yerel yemeklerin hazırlanma süreçleri ve mutfakta kullanılan yöresel malzemeler katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı. Etkinlik devamında ise workshop'lar ve tadım oturumlarıyla katılımcılar, geleneksel tatların modern dokunuşlarla buluştuğu bir lezzet şölenine dahil oldular.

Etkinlik boyunca özel olarak hazırlanan menüler ile Kıbrıs'ın doğal ve taze ürünlerini ustalıkla harmanlayarak damaklarda unutulmaz izler bırakmasına olanak sağlayan Elexus, katılımcılara yerel lezzetlerin sırlarını keşfetme imkanı sağlarken aynı zamanda mutfakta ustalaşmanın inceliklerini deneyimleme fırsatı sundu.

“KIBRIS MUTFAĞINI ÖNE ÇIKARIYORUZ”

“Elexus’ta dünya mutfaklarının yanısıra Kıbrıs mutfağının lezzetlerinin sunulması için de çaba gösterdiklerini belirten Şef Veli Bayraktar “Mutfak ve mutfak kültürü, turizm destinasyon tercihindeki en çekici unsurlardan biri. Bir ülkedeki bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği ve lezzeti turizm gastronomisi için büyük önem taşıyor. Kıbrıs Türk mutfağı, Akdeniz ve adadan yüzyıllar boyunca geçmiş farklı kültürlerin mutfaklarıyla harmanlanmış çok zengin bir mutfaktır. Kıbrıs'ın zengin mutfak kültürünü konuklarımıza en özel şekilde sunabilmek için bu etkinliği düzenledik. Katılımcılarımızın hem yerel tatları keşfetme hem de mutfakta yeni deneyimler kazanma şansı bulduğu bu etkinliğin başarısı, Kıbrıs'ın eşsiz lezzetlerini tanıtmaktaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

HEDEF 2 MİLYON TURİST

Etkinlikte bir araya geldiğimiz Kıbrıs Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner’den ada turizmi hakkında da bilgi aldık. Yeni havalimanın da devreye girmesiyle birlikte 2 milyon turist hedefi koyan KKTC’de yüzde 70 turist Türkiye’den geliyor. Geri kalan turist ise İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerden geliyor. Bu yıl Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da enflasyon nedeniyle artan fiyatların turizme etkisinin oduğunu anlatan Aydıner, “İsrail ve Hamas arasında yaşanan olaylar da ilk aşamada Kıbrıs turizmini olumsuz etkiledi. Ancak yavaş yavaş olumsuz etkinin kalkacağını düşünüyoruz” diyor.

2016 yılında oteli devreye aldıklarını hatırlatan Aydıner, kış döneminde 3-4 milyon Euro bandında harcama ile çevre düzenlemesi ve yenileme yatırımları yapacaklarını sözlerine ekliyor.