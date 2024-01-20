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Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığının Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er alımı için başvurular başladı.

20 Ocak 2024 | 11:04
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar, "bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.

Adaylar, sözleşmeli er alımına ait satırı tıklayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirken, tercihlerini öncelik sırasına göre belirleyecek.

Kimler başvurabilir?
Sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, en az ilköğretim diplomasına sahip, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar ise düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsa sözleşmeli erbaş ve er olmak için hemen başvuruda bulunabilecek.

En düşük maaş 34 bin 200, en yüksek maaş 53 bin 900 lira

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.

Ayrıca sözleşmeli erlerin kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasının ardından sözleşmeli erbaş ve erlere, görev yaptıkları süre kadar ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler, hizmet yılına göre 2024 yılı temmuz zammına kadar, ilk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 600 lira 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira olarak veriliyor.

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