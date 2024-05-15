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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. İstanbul'da köprü geçiş ücretleri yüzde 60, diğer köprü ve otoyol ücretleri ise yüzde 50 bandında arttı.

15 Mayıs 2024 | 10:11
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2024 | 14:18
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 

Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobiller için geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi.

İSTANBUL-ANKARA OTOYOL ÜCRETİ

İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOL ÜCRETİ 

İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER - FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 

 

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