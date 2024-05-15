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  • Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.

15 Mayıs 2024 | 14:18
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

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