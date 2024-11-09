Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

Tesla'nın hisse fiyatı, cuma günü yüzde 8,9 artışla 321,2 dolara yükseldi.

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.

Trump'ın en büyük destekçilerinden Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferiyle hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde yükseldi.