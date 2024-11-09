ARA
DOLAR
34,38
0,46%
DOLAR
EURO
36,87
-0,60%
EURO
GRAM ALTIN
2966,97
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9184,82
2,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Seçimin diğer kazananı Musk oldu: Tesla borsada uçtu!

Elon Musk'ın CEO'su olduğu şirketin hisseleri, Trump'ın seçim zaferinin ardından yükselişe geçti. Şirketin değeri 1 trilyon doları aştı.

09 Kasım 2024 | 09:43
Seçimin diğer kazananı Musk oldu: Tesla borsada uçtu!

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

Tesla'nın hisse fiyatı, cuma günü yüzde 8,9 artışla 321,2 dolara yükseldi. 

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.

Trump'ın en büyük destekçilerinden Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferiyle hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde yükseldi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2966,97 -0,32%
  • ALTIN ONS 2684,55 -0,73%
  • BIST 100 9184,82 2,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,507 -0,232%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39149 0,38705%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,6 -0,3596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3757 0,4573%
  • EURO/DOLAR 1,0718 -0,7762%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8697 -0,6033%
  • STERLIN/DOLAR 1,2921 -0,47218%
Borsa Haberleri
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
GERİ
İLERİ
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL