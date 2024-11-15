“Togg'a Çinli ortak için imkanlar araştırılıyor”

Togg CEO'su Karakaş ayrıca yeni bir model için testlerin sürdüğünü ve Nisan ayında ön siparişlerin başlamasının planlandığını söyledi.

İhracat konusunda öncelikli hedeflerinin Türkiye'de başarı elde etmek olduğunu ifade eden Karakaş, “Şu anda Türkiye’de satılan her üç elektrikli araçtan biri Togg. Avrupa’ya ihracatımızı ise 2025 yılı Eylül ayı civarında başlatmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Karakaş, 40 bin aracı doğrudan satış yöntemiyle sattıklarını ve alternatif satış modellerini de değerlendirebileceklerini belirtti.

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