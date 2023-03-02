Vatandaşlık endeksinde Türkiye 7. sırada

Raporda yayınlanan iki endekste, dünyanın en önemli 14 vatandaşlık programının kapsamlı kıyaslaması yapılırken; Malta, Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde art arda sekizinci kez ilk sırada yer aldı. Türkiye Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ise 66 puanla yedinci sırada yer aldı. Küresel Oturum Programı Endeksi'nde ise 100 üzerinden 74 puan alan Portekiz Altın Oturma İzni Programı'nın ele alınan 26 program arasında genel klasmanda birinci sırada yer aldığını vurgulayan Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel; son dönemlerde medyaya yansıyan Portekiz Altın Oturum İzni Programı’nın kapandığıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Portekiz hükümetinin programı yeniden değerlendirdiğini belirtti.

İsviçre menşeli yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, Yatırım Göç Programları 2023 raporunu yayınladı. Toplam 40 programın yer aldığı raporda; ülkelerin önde gelen akademik araştırmacıları, ülke riski uzmanları, ekonomistler, bağımsız uzman göçmenlik ve vatandaşlık hukukçuları seçkin bağımsız uzmanlardan oluşan kurul tarafından kapsamlı analiz ve karşılaştırmalara yer verildi. Raporda, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları içerisinde Avrupa'nın cazibesinin 2023'te de hüküm sürmeye devam edeceği belirtildi.

Yatırım Göç Programları 2023 raporunun, yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık almayı düşünen herkes için çok önemli bilgiler içerdiğinin altını çizen Uluslararası Göçmenlik ve Vatandaşlık Hukuku Uzmanı ve Henley & Partners Başkanı Dr. Christian H. Kaelin, "Raporun, yalnızca özel müşteriler ve onların danışmanları ve diğer sektör profesyonelleri için değil, aynı zamanda daha fazla mali özerklik ve ekonomik büyüme elde etmek için yatırım geçiş programlarını yönetmek isteyen hükümet politika yapıcıları için de önemlidir. Bu aşırı dalgalanma zamanında, ulus devletler, yatırımcıların fonlarını vatandaşlarına ve sakinlerine fayda sağlayan ulusal veya bölgesel sosyal, altyapı ve kalkınma projelerine tahsis etmek için yenilikçi bir finansman aracı olan yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarını kullanmaktadır.” dedi.

VATANDAŞLIK PROGRAMLARINDA MALTA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Dünyada 35'ten fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde 77 puanla Malta'nın art arda sekizinci kez 1. sırada yer aldığını, 74 puanla Avusturya vatandaşlığının 2. sırada, programın sonuçlanmış olmasına rağmen 71 puanla 3. sırada Karadağ vatandaşlık programının yer aldığını ve halen hükümet tarafından değerlendirilen yaklaşık 700 başvurunun bulunduğunu söyledi. Demirel, sıralamayı şu şekilde sürdürdü; Karayip ada ülkeleri, Grenada Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ve St. Lucia Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nın 70'er puanla 4. sırayı paylaşarak sıralamanın ortasında yer aldıklarını, Antigua ve Barbuda ve St Kitts ve Nevis Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programlarının 69 puanla 5. sırada yer aldıklarını, Dominika Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nın ise 68 puanla 6. sırada yer aldığını vurguladı.

Popüler Türkiye Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nın 66 puanla 7. sırada yer aldığını belirten Demirel, Mısır ve Ürdün Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ikilisinin 65'er puanla 8. sırada olduğunu, Kuzey Makedonya Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı 64 puanla 9. sırada, 62 puanla Vanuatu 10. sırada ve 53 puanla Kamboçya’nın 11. sırada yer aldığını kaydetti.