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'Vergi ödemediler' iddiasına GİB'den açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), basında yer alan "bazı şirketlerin vergileri ertelendi" iddialarına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığının haberlerde adı geçen hiçbir şirketin vergi borcunu ertelemediğini veya taksitlendirmediğini belirtti.

18 Mart 2025 | 14:58
'Vergi ödemediler' iddiasına GİB'den açıklama geldi

GİB internet sitesinden, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, bazı şirketlerin vergilerinin ertelendiği yönünde yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı içerikli haber ve paylaşımların yer alması nedeniyle açıklama yapıldı.

Halka açık şirketlerin, kamuoyuna açıkladığı finansal tablolardan hareketle yapılan haber ve paylaşımlara işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Türkiye'nin en büyük 10 zenginine ait bazı şirketlerin 18 milyar lira, borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar lira vergi borcu ertelendi. Kimi dev şirketler 2024'te kuruş vergi ödemedi.' şeklinde tamamen kasıtlı yorumlar yapılarak, Bakanlığımızın bazı mükellefleri koruduğu algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki Hazine ve Maliye Bakanlığımızca haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiş veya taksitlendirilmemiştir. Söz konusu paylaşımlara konu olan ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olup, şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir."

Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre defter tutmak ve mali tablolarını hazırlayarak beyanda bulunmak mecburiyetinde olduğu bildirilen açıklamada, bunun dışında bağımsız denetime tabi şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından uluslararası kurallara uyumlu olarak yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları'na göre de mali tablolarını oluşturduğuna ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamuoyuna açıkladıklarına değinildi.

‘YANLIŞ VE YANILTICI’

İlgili standarda göre mali tablolarda, "ertelenmiş vergi borçları/ertelenmiş vergi varlığı" olarak iki hesap türünün yer aldığı ve bu hesaplarda gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülükler ve hakların muhasebeleştirildiği belirtilen açıklamada, yeterli muhasebe bilgisine sahip olunmaksızın sadece hesap bakiyelerine bakılarak, şirketlerin vergi borcu ertelendi şeklinde haber ve paylaşımlar yapılmasının son derece yanlış ve yanıltıcı olduğu vurgulandı. AA

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
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Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
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