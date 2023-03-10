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  • 'Yaşadığım sağlık sorunları sebebiyle görevimden affımı talep ettim'

'Yaşadığım sağlık sorunları sebebiyle görevimden affımı talep ettim'

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep ettiğini bildirdi.

10 Mart 2023 | 16:30
Son Güncellenme: 10 Mart 2023 | 16:37
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'Yaşadığım sağlık sorunları sebebiyle görevimden affımı talep ettim'

Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

Çuhadar, mesajında, "Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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