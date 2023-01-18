Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.
Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
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2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI
İL
PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
İSTANBUL
740
İZMİR
100
TEKİRDAĞ
55
MUĞLA
50
VAN
40
DİYARBAKIR
25
GAZİANTEP
15
EDİRNE
15
ISPARTA
15
TUNCELİ
15
IĞDIR
15
YALOVA
15
ARDAHAN
15
MARDİN
15
SİİRT
10
HAKKARİ
10
ŞIRNAK
10
AĞRI
10
ÇANKIRI
10
ÇANAKKALE
10
NEVŞEHİR
10
AKSARAY
10
YOZGAT
10
BİTLİS
10
ERZİNCAN
10
KİLİS
10