ARA
Bist 100
8669,61
0,27%
Bist 100
Dolar/TL
30,4542
0,3934%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1775
0,3674%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
0,1141%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2013,03
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

13 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeyle 11'i yerli üretim olmak üzere toplam 13 ilacın geri ödeme listesine eklendiğini bildirdi.

02 Şubat 2024 | 12:35
13 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Paylaşımında, 2 kanser, antibiyotik, romatolojik hastalık ile bir antiromatizmal, psikiyatri, astım, KOAH, antibakteriyel, antiviral ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2013,03 0,41%
  • ALTIN ONS 2055,95 0,02%
  • BIST 100 8669,61 0,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,601 0,187%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,33754 -0,09971%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,115 0,738%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,4542 0,3934%
  • EURO/DOLAR 1,0884 0,1141%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1775 0,3674%
  • STERLIN/DOLAR 1,27637 0,12905%
Günün En Çok Okunanları
Benzine zam geldi
Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret etti
Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret etti
H&M CEO'sundan şaşırtan istifa
H&M CEO'sundan şaşırtan istifa
56 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edilen Musk'tan karşı hamle
56 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edilen Musk'tan karşı hamle
Küresel piyasalarda Fed sonrası iştah kaçtı... Bugün hangi veriler takip edilecek?
Küresel piyasalarda Fed sonrası iştah kaçtı... Bugün hangi veriler takip edilecek?
İmalat PMI üst üste 7. ayda eşik değerin altında kaldı
İmalat PMI üst üste 7. ayda eşik değerin altında kaldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? YKS başvurusu son gün ne zaman?
GERİ
İLERİ
Benzine zam geldi
Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret etti
H&M CEO'sundan şaşırtan istifa
56 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edilen Musk'tan karşı hamle
Küresel piyasalarda Fed sonrası iştah kaçtı... Bugün hangi veriler takip edilecek?
Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret etti
H&M CEO'sundan şaşırtan istifa
56 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edilen Musk'tan karşı hamle
Küresel piyasalarda Fed sonrası iştah kaçtı... Bugün hangi veriler takip edilecek?
İmalat PMI üst üste 7. ayda eşik değerin altında kaldı
H&M CEO'sundan şaşırtan istifa
56 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edilen Musk'tan karşı hamle
Küresel piyasalarda Fed sonrası iştah kaçtı... Bugün hangi veriler takip edilecek?
İmalat PMI üst üste 7. ayda eşik değerin altında kaldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL