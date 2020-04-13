Evde bakım maaşı veya parası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla her ay ödeniyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için E-devlet uygulamasını veya SMS’i kullanabiliyor. Nisan ayının ikinci haftasına girmemiz ile birlikte evde bakım maaşının yatıp yatmadığına dair araştırmalar arttı. Peki 13 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

13 NİSAN EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 15 ilde (Hatay, Tokat , Aksaray, Antalya, Samsun, Osmaniye, Ordu, Diyarbakır, Edirne, İzmir, Karabük , Ankara, Denizli , İstanbul , Konya) evde bakım maaşları yatırıldı. Önümüzdeki günlerde de diğer illerde yatırılması bekleniyor.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR?

2020 yılında memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİYOR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödeniyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.