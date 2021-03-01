Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59’a kadar muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59’a kadar muaf tutulacak.” ifadelerine yer verildi.

GİB’ten yapılan açıklamada vatandaşların yapılandırma ödemelerini zamanında yapabilmeleri için vergi daireleri 00.00’a kadar, Ziraat, Halkbank ve Vakıflar Bankası şubelerinin de saat 23:59’a kadar açık olacağı kaydedildi.