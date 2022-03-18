Bloomberg’in haberine göre Rus Oligark Mikhail Fridman, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından önce yaklaşık 14 milyar dolarlık bir servete sahipti. Şimdi kağıt üzerinde yaklaşık 10 milyar dolar değerinde ve aslında hiç nakit parası olmayan bir oligark olmak gibi bir durumda. İngiltere AB’yi takip edip 15 Mart’ta Fridman’a yaptırım uyguladığında, İngiltere’deki son çalışan banka kartı donduruldu.

Habere göre Fridman, yaptırımlara maruz kaldıktan üç hafta sonra nasıl yaşayacağını bilmediğini söylüyor

Sovyetler Birliği’nde şimdi Ukrayna’nın Lviv şehrinde büyüyen Fridman, Putin’in iktidara gelmesinden önce bankacılık ve enerji alanında bir servet kazanan birinci dalga bir oligarktı.

Batı, Putin’e saldırıları durdurması için baskı yapmak için oligarklara yaptırım uyguluyor. Fridman ise oligarklara yaptırımların Putin’in kararını etkilemeyeceğini söylüyor. AB’nin Rusya’da gücün nasıl çalıştığını yanlış anladığı görüşünde. Onun gibi milyarderleri cezalandırmanın Rusya’daki güç konusunun bilinmediğini gösterdiğini söylüyor ve “AB’de görevli kişiler bunun işe yarayacağını düşünürse, korkarım hepimizin başı büyük belada demektir. Bu kararı verenlerin Rusya’nın işleyişi hakkında hiçbir şey anlamadığı anlamına geliyor ve bu gelecek için tehlikeli” diyor.

Bloomberg’in Milyarder Endeksi’ne göre şu anda 10.1 milyar dolarlık net değeri olan Fridman, 28 Şubat’ta Avrupa Birliği ve 15 Mart’ta İngiltere tarafından yaptırıma uğradı. Reuters’e göre, AB’nin yaptırımlarını o günlerde “temelsiz ve haksız” olarak nitelendirdi ve onlara itiraz edeceğini söyledi .

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından bu yana Fridman’ın serveti kağıt üzerinde 4 milyar dolar azaldı. Fridman, Bloomberg’e verdiği röportajda “Nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum” diyor.

Londra yatırım firması LetterOne’ın kurucu ortağı ve Rus bankacılık şirketi Alfa-Bank’ın eski yönetim kurulu üyesi Fridman yaptırımların İngiltere’de çalışan son banka kartının dondurulması anlamına geldiğini söyledi.

Fridman verdiği demece göre şu anda Birleşik Krallık’ta yaşıyor. Ayda yaklaşık 3.300 dolarlık bir ödeneğe sahip olduğunu ve İngiliz hükümeti talebin ne kadar makul olduğuna karar vermeden önce para harcamak için bir lisans başvurusu yapması gerektiğini söyledi.

Fridman, Ukraynalılara atıfta bulunarak “Benim sorunlarım, onların sorunlarıyla karşılaştırıldığında gerçekten bir hiç” dedi.

Fridman, AB yaptırımından bir gün sonra Alfa-Bank’ın yönetim kurulundan istifa etti. Kurucusu olduğu yatırım şirketi LetterOne’ın yönetim kurulundan da istifa etti. 2004 yılında Washington’a yaptığı geziler ve Amerikan, İngiliz ve Alman vatandaşları için kurduğu Alfa-Bank burs programı nedeniyle Batı ile iyi bir ilişkisi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bloomberg’e verdiği demeçte, “Batı dünyasının çok iyi dostları olduğumuza ve cezalandırılamayacağımıza içtenlikle inandık” dedi.

ÇALIŞANLARINA MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Ukrayna doğumlu Rus milyarder Fridman Şubat ayının son günlerinde çalışanlarına, “Savaş asla cevap olamaz” ifadesini kullandığı bir e-posta göndermişti. Fridman, ailesinin hala yaşadığı Lviv’deki Ukraynalı köklerine atıfta bulunmuş ve “Ayrıca, hayatımın çoğunu Rusya’nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus halklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi için de bir ‘trajedi’ olarak görüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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