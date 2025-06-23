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  • 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlıyor? MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı

15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlıyor? MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımladı. Sözlü sınav yapılacak her alan için bir ilin belirlendiği sınav kapsamında tüm adaylar alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak. Peki 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlıyor? MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı

23 Haziran 2025 | 16:45
15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlıyor? MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında sözlü sınav aşamasına geçildi. Adaylar, mülakatların ne zaman başlayacağını ve mülakata giriş belgelerini nereden alabileceklerini merak ediyor.

MEB 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlıyor? 

15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav süreci bugün resmen başlamış durumda. Ancak, her adayın kendi mülakat tarihi ve saati, belirlenen takvim doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Mülakat Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı resmi platform üzerinden temin edebilirler. Genellikle bu belgeler, MEB'in Personel Genel Müdürlüğü sayfasında veya e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilir hale getirilir. Adayların, mülakat tarihi ve yeri gibi önemli bilgileri içeren giriş belgelerini çıktı alarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

MEB'den yapılacak güncel duyuruları ve detaylı bilgileri takip etmek için Bakanlığın resmi internet sitesi ve ilgili personel sayfaları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

15 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılan sözlü sınavların sonuçları için adayların meraklı bekleyişi sürüyor.

Değerlendirme Süreci ve Başarı Kriteri: Sözlü sınavlar, KPSS puan sıralamasına göre belirlenen kontenjanın üç katı adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Adayların verdikleri sözlü cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" üzerinden puanlanıyor. Sınavda 60 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.

Sonuçların Duyurulması ve İtiraz Süreci: Mülakat sonuçları, tüm sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlara dair itirazlarını ise eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler. Sonuçların açıklanma tarihi için MEB'in resmi duyuruları takip edilmelidir.

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