ARA
Bist 100
7706,41
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,1859
0,0753%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7894
-0,0832%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,057
0,0577%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1818,46
1,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 3 gün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 3 gün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.

27 Ekim 2023 | 10:06
0
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 3 gün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1818,46 1,18%
  • ALTIN ONS 2006,73 1,1%
  • BIST 100 7706,41 0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,1859 0,0753%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7894 -0,0832%
  • EURO/USD 1,057 0,0577%
  • INGILIZ STERLINI 1,2119 -0,08286%
  • JAPON YENI 149,488 -0,606%
  • KANADA DOLARI 1,38765 0,32825%
  • RUS RUBLESI 94,2 0,5873%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye'nin en yüksek 20 binası... Birinci unvanını 2024'te devredecek!
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
Antalya turizminde bu yılın en büyük sürprizi: En çok turist gönderen 4. ülke oldu
GERİ
İLERİ
Türkiye'nin en yüksek 20 binası... Birinci unvanını 2024'te devredecek!
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL