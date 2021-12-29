Kripto para birimlerine yönelik ilgi hızla artarken, kripto para piyasasının büyüklüğü 2021’de yaşanan dalgalanmalara rağmen 2 trilyon doların üstüne çıktı.

Bazı büyük şirketlerin destekleyici adımları ve yatırımlarının etkisiyle kripto para birimlerine yönelik ilgi 2021 itibarıyla hız kazandı.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın şubat ayında 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin’e yatırdığını duyurması, Mastercard ile Bank of New York Mellon’un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından 2021’in başında dijital para birimlerinin değerinde hızlı bir yükseliş kaydedildi.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin, yılın başında söz konusu şirketlerin kararlarının ardından 55 bin dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Aynı dönemde kripto para biriminin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşması ise yatırımcılar arasında önemli bir “dönüm noktası” olarak nitelendirildi.

– Çin kripto paralara yönelik kısıtlamaları artırdı, El Salvador “yasal para birimi” olarak tanıdı

Yılın ortalarına doğru kripto para piyasalarına yönelik Çin’den gelen haberler ise kripto para birimlerindeki yükselişi olumsuz etkiledi. Çin’in, mayıs ayında yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklaması kripto para birimlerinde düşüşe neden oldu. Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı daha da artırarak eylül ayında kripto para ile yapılan tüm işlemleri “yasa dışı” ilan etti.

Kripto paralara ilişkin Çin’de uygulanan kısıtlamalara karşın Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin’i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nın Bitcoin’in “yasal bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin haziranda kongreden geçmesinin ardından ülkede Bitcoin, eylül ayında yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı.

– ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı

Yetkililerin kripto paralara yönelik temkinli bir duruş benimsediği ABD’de ise Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), ekim ayında New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başladı. ProShares’in Bitcoin Strateji ETF’sinin “BITO” koduyla işlem görmeye başlaması, kripto para piyasalarını olumlu etkiledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kasım ayında ise varlık yöneticisi VanEck’in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu onaylamadığını duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsasında teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde nisan ayında işlem görmeye başladı.

Goldman Sachs gibi Wall Street bankaları da Bitcoin’e yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

– Regülasyon çağrıları yoğunlaştı

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı olmayan ve tamamen sanal olarak üretilen Bitcoin, tartışmaların merkezinde kalmaya devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin’i “spekülatif bir yatırım aracı” olarak nitelendirmeyi sürdürdü.

olarak nitelendirmeyi sürdürdü. Finansal otoriteler, kullanım alanlarının yaygınlaşması ve her geçen gün ilginin artmasıyla kripto paralara ilişkin çalışmalarına hız verirken, sanal para birimlerine yönelik regülasyon çağrıları da yoğunlaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ile ECB’nin de aralarında bulunduğu birçok merkez bankası, dijital para birimlerini gündemlerine aldı.

– Kasımda 69 bin dolarla zirve yapan Bitcoin, aralıkta 43 bin doların altını gördü

Yıl boyu yaşanan gelişmeler, kripto paraların fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu.

Kasım ayında 69 bin doların üzerine çıkarak yılın zirvesini gören Bitcoin’in fiyatı, aralıkta ise 43 bin doların altına indi.

Tüm dalgalanmalara rağmen dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, 2021’in başından bu yana yüzde 70’in üzerinde değer kazandı. Bu yılın başında 30 bin dolar civarında olan Bitcoin’in fiyatı, bugün 48 bin dolar seviyelerinde kaydedildi.

– Ethereum, yaklaşık yüzde 440’ın üzerinde değer kazandı

Hızla gelişen kripto para dünyasında öne çıkan “alt coin”lerden Ethereum da bu yıl hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu yılın başında 730 dolar civarında olan Ethereum’un fiyatı, yılın son günlerinde 4 bin dolar seviyelerine yükseldi. Ethereum, 2021’in başından bu yana yaklaşık yüzde 440’ın üzerinde değer kazandı.

da bu yıl hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu yılın başında 730 dolar civarında olan Ethereum’un fiyatı, yılın son günlerinde 4 bin dolar seviyelerine yükseldi. Ethereum, 2021’in başından bu yana yaklaşık yüzde 440’ın üzerinde değer kazandı. CoinGecko verilerine göre, tüm kripto para birimlerinin piyasa değeri ise bu yıl yaklaşık 1,5 trilyon dolar artarak 2 trilyon doların üstüne çıktı.

– Bitcoin’in pazardaki payı azalıyor

Küresel piyasalardaki makroeokonomik kaygılar ve kar satışlarının etkisiyle kripto para piyasasında son dönemde sert değer kayıpları kaydedilirken, uzmanlar, piyasanın bir düşüşe doğru ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Düzenleyicilerin artan incelemeleri ve yoğun fiyat dalgalanmaları, son zamanlarda kripto para birimi Bitcoin’e yönelik beklentileri olumsuz etkiliyor.

Kripto para endüstrisi genişledikçe Bitcoin’in pazardaki payı azalıyor ve Ethereum gibi diğer dijital para birimleri daha fazla pay almaya başlıyor.

Yatırımcıların büyük kazançlar umuduyla giderek daha küçük kripto paralara yönelmesinin gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

– 2022’nin en önemli konusu regülasyonlar olacak

Analistler, kripto para piyasasına yönelik düzenlemelerin 2022’de önemli konu başlıklarından biri olacağını öngörüyor.

Hükümetlerin ve özellikle ABD’de SEC’in kripto alanına düzenleme getirmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, düzenleyicilerin gelecek yıl odaklanacağı bir diğer önemli alanın ise sabitkoinler (stablecoin) olduğuna işaret ediyor.