Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde uygulanan kısıtlamalara yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

Kurulun 19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, birden fazla konutu bulunan tüketicilere yönelik kredi limitleri ile hisseli tapulu ve riskli yapı statüsündeki konutların değerlendirilmesinde uygulanacak kurallar yeniden belirlendi.

Birden fazla konut sahibi olanlara yüzde 75 sınırlaması

Yeni kararla birlikte, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, tüketicinin kendisi, eşi veya 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde en az iki konut bulunması durumunda kredi kullanımına yönelik sınırlama uygulanacak. Bu kapsamda, konut satın almak amacıyla kullanılan krediler ile taşıt kredileri dışındaki konut teminatlı kredilerde, azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 oranında düşürülecek.

Uygulamada esas alınacak oran, BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararı'nda yer alan azami kredi tutarına ilişkin hükümler doğrultusunda belirlenecek.

Riskli yapılar için konut kredisi istisnası

Yeni düzenleme kapsamında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı olarak belirlenerek yıkılan veya yıkımına karar verilen konutlara yönelik istisna tanındı.

Buna göre, tüketicinin kendisine, eşine ya da 18 yaşından küçük çocuklarına ait olup söz konusu şartları taşıyan konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği sayısının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.

BDDK, alınan kararın ilgili kuruluş birliklerine bildirilmesini ve kurumun resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmasını kararlaştırdı.