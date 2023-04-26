2023’te 1,4 milyar dolar ayakkabı ihraç edilecek

Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 392 milyon dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü Antalya'da buluştu. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nın açılışını Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir gerçekleştirdi. 100 üretici firmanın yer aldığı fuarı bu yıl 52 ülkeden yaklaşık bin 300 yabancı alıcı ziyaret etti.

Yurt içi ve yurt dışı fuarların sektör açısından kritik önem arz ettiğini vurgulayan TASD Başkanı Berke İçten, Türkiye'nin yıllık ayakkabı üretim kapasitesinin 550 milyon çift olduğunu söyledi. İçten, "Sektör ihracatımız artarak devam ediyor. Yılı yaklaşık 1.4 milyar dolar ihracatla kapatacağımızı düşünüyoruz. Diğer yandan dolar bazındaki artışlar Avrupalı müşterilerin Hindistan'a yönelmesine neden olabiliyor. Eskiden Hindistan’la aramızda 7-8 dolar vardı, şu anda fiyat farkı iyice açıldı. Avrupalı müşteri Hindistan’a tekrar geri dönmekten bahsediyor” dedi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise ayakkabı sektörünün yıl sonunda ihracatta rekora imza atabileceğini söyledi. Demir, "Eksposhoes yabancı alıcılar açısından adeta bir çekim merkezi haline geldi. Fuarımız bu yıl kendi yabancı ziyaretçi rekorunu kırdı. Bu durum bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve fiyat-kalite anlamda dünya ile rekabet edebilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Buradaki gerçek başarı zor şartlarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlayan üretici firmalarımıza ait. Yabancı alıcılar bizim fuarımıza uğramadan sezonu kapatmıyor" ifadelerini kullandı.