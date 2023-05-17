Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un, 2023 yılının en çok kazanan sporcuları listesinde ilk 3 sırada, yıldız futbolcular yer alıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran Ronaldo, 136 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Tenisten geçen yıl emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95,1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı.

İŞTE 2023'TE EN ÇOK KAZANAN 10 SPORCU

1 1- Cristiano Ronaldo (Futbolcu) 136 milyon dolar

2 2- Lionel Messi (Futbolcu) 130 milyon dolar

3 3-Kylian Mbappe (Futbolcu) 120 milyon dolar

4 4- LeBron James (Basketbolcu) (119,5 milyon dolar)

5 5- Saul Alvarez (Boksör) (110 milyon dolar)

6 6- Dustin Johnson (Golfçü) (107 milyon dolar)

7 7- Phil Mickelson (Golfçü) (106 milyon dolar)

8 8- Stephen Curry (Basketbolcu) (100,4 milyon dolar)

9 9- Roger Federer (Tenisçi) (95,1 milyon dolar)