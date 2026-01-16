2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri hangi güne denk geliyor?

Manevi iklimin doruğa ulaştığı Ramazan ayı için geri sayım devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimiyle tüm tarihler netleşti. Hem ibadetlerini planlamak isteyenler hem de bayram tatili programı yapacak olanlar için takvimdeki kritik günler belirlendi.