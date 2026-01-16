2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri hangi güne denk geliyor?

Manevi iklimin doruğa ulaştığı Ramazan ayı için geri sayım devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimiyle tüm tarihler netleşti. Hem ibadetlerini planlamak isteyenler hem de bayram tatili programı yapacak olanlar için takvimdeki kritik günler belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel takvimine göre 2026 yılı Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri netleşti. Bu yıl Ramazan ayı Şubat ayının ortasında başlayarak Mart ayına kadar devam edecek.
Ramazan Başlangıcı ve İlk Oruç
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacaktır. Bu doğrultuda;
İlk Teravih Namazı: 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak.
İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak.
İlk Oruç: 19 Şubat Perşembe günü tutulacak.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
Bir ay sürecek ibadet ve paylaşma döneminin ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı, Mart ayının üçüncü haftasına denk gelmektedir:
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bayramın Cuma günü başlamasıyla birlikte, hafta sonu ile birleşen 3 günlük bir bayram tatili süreci yaşanacaktır.
2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre netleşti. Bu yıl bayram, Mayıs ayının son haftasına denk geliyor.
Kurban ibadetini yerine getirecek ve tatil planı yapacak olanlar için 2026 Kurban Bayramı takvimi şu şekildedir:
2026 Kurban Bayramı Takvimi
|Gün
|Tarih
|Önemli Gün
|Salı
|26 Mayıs 2026
|Kurban Bayramı Arefesi
|Çarşamba
|27 Mayıs 2026
|Kurban Bayramı 1. Gün
|Perşembe
|28 Mayıs 2026
|Kurban Bayramı 2. Gün
|Cuma
|29 Mayıs 2026
|Kurban Bayramı 3. Gün
|Cumartesi
|30 Mayıs 2026
|Kurban Bayramı 4. Gün