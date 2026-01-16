ARA
  • 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri hangi güne denk geliyor?

Manevi coşkunun ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu kutsal dönem, Recep ayıyla birlikte müminlerin hayatına bereket getirirken, akıllarda ise en çok Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri yer alıyor. Peki 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri hangi güne denk geliyor?


Manevi iklimin doruğa ulaştığı Ramazan ayı için geri sayım devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimiyle tüm tarihler netleşti. Hem ibadetlerini planlamak isteyenler hem de bayram tatili programı yapacak olanlar için takvimdeki kritik günler belirlendi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel takvimine göre 2026 yılı Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri netleşti. Bu yıl Ramazan ayı Şubat ayının ortasında başlayarak Mart ayına kadar devam edecek.

Ramazan Başlangıcı ve İlk Oruç

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacaktır. Bu doğrultuda;

İlk Teravih Namazı: 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak.

İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak.

İlk Oruç: 19 Şubat Perşembe günü tutulacak.

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

Bir ay sürecek ibadet ve paylaşma döneminin ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı, Mart ayının üçüncü haftasına denk gelmektedir:

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın Cuma günü başlamasıyla birlikte, hafta sonu ile birleşen 3 günlük bir bayram tatili süreci yaşanacaktır.

2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre netleşti. Bu yıl bayram, Mayıs ayının son haftasına denk geliyor.

Kurban ibadetini yerine getirecek ve tatil planı yapacak olanlar için 2026 Kurban Bayramı takvimi şu şekildedir:

2026 Kurban Bayramı Takvimi

GünTarihÖnemli Gün
Salı26 Mayıs 2026Kurban Bayramı Arefesi
Çarşamba27 Mayıs 2026Kurban Bayramı 1. Gün
Perşembe28 Mayıs 2026Kurban Bayramı 2. Gün
Cuma29 Mayıs 2026Kurban Bayramı 3. Gün
Cumartesi30 Mayıs 2026Kurban Bayramı 4. Gün
