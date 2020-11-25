Semptomsuz pozitif vakalar da tabloya geliyor… Sağlık Bakanı Koca, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.” dedi. Koca, “Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız” açıklamasında bulundu. Bakan Koca’nın açıklamaları arasında son bir haftada yüzde 50’nin üzerinde vaka artışı yaşanan 15 il de yer aldı. Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sözlerinden satırbaşları şöyle:

Bakan Koca, “Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.” dedi.

Bakan Fahrettin Koca, “(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız.” ifadesini kullandı.

Koca, “Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu’nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir.” açıklamasını paylaştı.

ÖNCEKİLERDEN DAHA CİDDİ BİR SINAVDAYIZ *

Bakan Koca, “Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız.” dedi.

SEMPTOMSUZ VAKALAR DA TABLOYA GELİYOR *

Koca, “(Kovid-19) Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Koca, “(Kovid-19 salgınıyla mücadele) Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var.” hatırlatmasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, “Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu’muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, BURSA, KOCAELİ, İZMİR 3. ZİRVEYİ YAŞIYOR *

Bakan Koca, “Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar.” dedi.

Koca, “Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum.” yorumunda bulundu.

YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI OLAN 15 İL *

Bakan Koca açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep’te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Son hafta içinde yüzde 50’nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale’de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu. İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere dayanmış durumda. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep’te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, ‘hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar’ kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir. Ankara’da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir’de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir’de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.”

50 MİLYON DOZ AŞI İÇİN İMZA ATILDI *

Bakan Koca, Çin menşeli Sinovac aşısına ilişkin, “Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı.” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENİŞLEYECEK Mİ? *

Koca, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu’nda değerlendirmiş olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, “Çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz.” ifadesini konuştu.

Bakan Fahrettin Koca, grip aşısı ile ilgili sorulan soruyu, “Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız.” şeklinde cevapladı.

Koca, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin, “Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30’lara yakındı, şu anda yüzde 3,4. Zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebi önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Bu ilaçları vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını söylemek istiyorum.” dedi.

VERDİĞİM RAKAMLARIN TAMAMI DOĞRU *

Bakan Koca, “Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler.” ifadelerini kullandı.

Koca, “Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim” diye konuştu.

Bakan Koca, “Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.

250 TL’DEN FAZLA ÜCRET İSTENİRSE… *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koca, Kovid-19 test ücretine ilişkin, “Vatandaşımız, 250 liradan fazla ücret istenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin, gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil, lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektör de vatandaşımız da bilsin.” dedi.

AŞIYI YAPARKEN ÜCRET ALMAYACAĞIZ *

Bakan Koca, “Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız.” bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, “(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız.” dedi.

Koca, İBB’nin açıkladığı defin rakamlarına ilşkin, “Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili sorulan soruyu, “Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde sonuçlarını görerek genişletme ya da daraltma önerimizi yapacağız” şeklinde cevapladı.

BUGÜN EN YÜKSEK VEFAT SAYIMIZ *

Koca, bugünkü Kovid-19 tablosunu açıklayarak, ağır hasta sayısının 4 bin 641’e kadar çıktığını ifade etti. Koca, “29 Temmuz’dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının arttığını biliyoruz. Son 3,5 aydan bu yana ağır hasta sayımızda artış 9 kat gibi oldu. Vefat sayımız 168. Bugün en yüksek vefat sayımız.” dedi.

Bugünkü test sayısının 164 bin 547 olduğunu belirten Koca, test sayısını bir hafta, 10 gün gibi bir süre içinde 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini, bu konudaki hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

BUGÜNÜN VAKA SAYISI 28 BİN 351 *

İyileşen hasta sayının 3 bin 911 olduğunu belirten Koca, diğer rakamlara ilişkin şunları söyledi:

“Gelecek dönemde gerektiğinde, ‘Taşıyıcı olan, asemptomatik dediğimiz, semptomu olmayan veya hafif geçiren kişileri de bildirmiş olacağız’ diye konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 814. Sadece hastaneye yatan hastalar değil, hastaneye yatan, zatürre ve benzeri semptomlarıyla takip ettiğimiz hasta 6 bin 814. Daha önce belirtmiştim yüzde 80’e yakını asemptomatik, hafif geçiren hastalarımız olmakta. Sağlık kuruluşlarında daha çok yüzde 20’ye yakın kısmı takip edilen hasta grubuna giriyor. Bugünün vakası 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibarıyla 28 bin 351.”

Kovid-19 hasta sayısının yanı sıra vaka sayısının da sistemlerinde kayıtlı olduğunun altını çizen Koca, “Bu kayıtlı olan kişilerin hepsi izole ediliyor, filyasyon yapılarak temaslıları tespit ediliyor. Temaslıları dahil olmak üzere hepsi izole edilmiş oluyor. Her gün çağrı sistemiyle aranarak, aile hekimliği üzerinden de ayrıca aranarak semptomu olduğunda, semptomlu hasta sayısına ilave edilerek tedavisi yapılıyor. HES sistemine de bu kişilerin hepsi bugüne kadar kayıtlıydı. Dolayısıyla bu anlamda takipte herhangi bir sorun, salgının seyrinde herhangi eksiklik asla olmadı.” diye konuştu.

Koca, gelecek günlerde, Türkiye’nin Kovid-19 verilerine ilişkin tabloda hasta sayısının yanında geçmişe dönük vaka sayısını da göstereceklerini belirterek, “Bugüne kadar bu şekilde verilmiş olması bizim aleyhimize olan bir durumdu. Başarıda en büyük parametrelerden birisi olan ölüm oranımız, payda küçüldüğü için yükseliyordu. Ağır hasta sayımız da oran olarak yükseliyordu. Dolayısıyla bu anlamda başarıyı da gölgeleyen bir durumdu. Bundan böyle vaka sayısını da vererek bunu netleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.