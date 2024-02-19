25’inci yılında 1,5 milyar TL satış rakamına ulaştı

2023 yılında global olarak 3,29 milyar Euro'nun üzerinde rekor bir satış rakamına ulaşan Kärcher, finansal büyüme anlamında Türkiye’deki 25’inci yılını da büyük başarılarla tamamladı. Euro bazında yıllık yüzde 100 büyüme yakalayan Kärcher Türkiye, yıllık 1,5 milyar Türk Lirası’nı geçen satışıyla 1 milyar Türk Lirası sınırını aştı. Ürün portföyünde basınçlı yıkama makinelerinden buharlı temizlik ürünlerine, elektrik süpürgelerinden, robot süpürgelere, mobil temizlik cihazlarından hava temizleyicilere kadar birçok teknolojik ürün bulunan markanın Türk Lirası cirosu, iki yılda sekiz katına, Euro cirosu ise üç katına çıktı.

“Türkiye’deki çalışanlarımızla gurur duyuyoruz.”

1935 yılında Almanya'da kurulan ve bugün 82 ülkede, 150 şirkette, 16.000 çalışanıyla dünyanın lider temizlik teknolojisi sağlayıcısı konumunda olan Kärcher’in, Türkiye’deki 25’inci yılı dolayısıyla ülkemizi ziyaret eden Kärcher Global CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hartmut Jenner, bu büyüme rakamlarını değerlendirdi. Jenner, “Kärcher Türkiye’nin 25 yıl içinde gerçekleştirdiği muhteşem gelişme dolayısıyla Türkiye’deki çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Kärcher’in Türkiye’de sürdürülebilir gelişmesini desteklemek ve buradaki müşterilerimize ürünlerimizi en iyi şekilde sunmak için yatırım yapmaya devam ediyoruz ve bunun karşılığını da alıyoruz. Kärcher Türkiye’nin büyüme yolculuğundaki gelişimini sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

“Kärcher'i, temizlik teknolojilerinin lider markası yapmaya kararlıyız.”

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen ise 25’inci yılında Kärcher Türkiye’nin başarısını şu sözlerle yorumladı: “Küresel yaklaşımımız doğrultusunda Kärcher'i hem işletmeler hem de evler için temizlik teknolojilerinin lider markası yapmaya kararlıyız. Şu anda maliyet, zaman verimliliği, sağlık ve çevresel faydalar açısından, özellikle manuel temizlikten temizlik makinelerinin kullanımına geçiş konusunda pazar trendlerindeki değişikliklere öncülük ediyoruz. Pazarın, çabalarımıza olumlu tepki verdiğini görmekten de gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye'deki yolculuğuna 25 yıl önce İzmir'de başlayan Kärcher, şu anda İzmir, Antalya, Ankara ve İstanbul Asya olmak üzere 4 bölgesel şubesinde 125 kişilik bir ekiple, temizlik teknolojileri pazarına öncülük ediyor. Türkiye’de farklı şehirlerde 14 merkezi bulunan Kärcher, “Tüketici ve Profesyonel” kategorisi ile “Özel İşletmeler” kategorisi olmak üzere iki iş alanında faaliyet gösteriyor. Kärcher’in büyük showroom’lar olarak tasarlanan merkezlerinde, müşteriler markanın hem profesyonel hem de tüketici ürünlerine erişebiliyor. 2024 yılı sonuna kadar ülkemizdeki çalışan sayısını 150'ye yükseltmeyi hedefleyen Kärcher, dağıtım yapısında da 140 profesyonel bayi ve 1.500'e yakın perakende satış noktasıyla oldukça güçlü konumda. Marka, yalnızca tüketici grubu ürünlerinin satışa sunulduğu ilk Kärcher mağazasını ise geçtiğimiz yıl Vadistanbul Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Türkiye’ye düzenli olarak 3 milyon Euro’luk yatırım

Kärcher Türkiye; alt yapı, tesis ve çalışan sayısına yatırım yapmayı da sürdürüyor. Marka, ülkemizdeki yapılanmasına düzenli olarak, 3 milyon Euro tutarında doğrudan sermaye yatırımı gerçekleştiriyor. Kärcher Türkiye’nin hedefinde, 2024 yılında tüm tüketici ürünleri için satış sonrası hizmetleri, merkezî ve yarı otomatik hale getirecek perakende onarım merkezi yatırımı var. Marka, bu yatırım ile Türk tüketicisi için hizmet anlayışını yepyeni bir seviyeye yükseltmeyi planlıyor.

Kärcher, her yıl 100'den fazla yeni ürün geliştiriyor

Kärcher’de başarının en önemli itici gücünü inovasyon oluşturuyor. Güçlü markanın, araştırma ve geliştirme alanında dünya çapında 1.000'den fazla çalışanı bulunuyor. 632 aktif patenti bulunan Kärcher, her yıl 100'den fazla yeni ürünü de piyasaya sürüyor. Markanın ürün yelpazesinde de hem tüketicilere hem de profesyonel kullanıcılara yönelik 3.000'den fazla ürün yer alıyor.