Hazine ve Maliye Bakanlığının yetki alanındaki “girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı” çerçevesinde bu yıl 265 milyon 314 bin liralık bütçe belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılmasıyla büyüme ve istihdama katkı sağlanmasını amaçlarken, girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için belirlenen 265 milyon 314 bin liralık bütçe de yatırımcıları bekliyor.

Türkiye’de yatırımların artırılması için finansal sektörü geliştirici çalışmalar, kredi garanti kurumlarına kaynak aktarımı ve hazine destekli kredi kefalet uygulamasıyla teminat yetersizliği bulunan KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların krediye erişim imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkedeki finansal sistemin geliştirilmesi çerçevesinde, Ar-Ge ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmaların devreye sokulması, yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, alternatif finansman yöntemlerinin ve finansal araçların geliştirilmesi amaçlanırken, Hazine destekli kredi garanti uygulamasının izlenmesi ve raporlanmasının etkinliğinin artırılması suretiyle bütçe yükü üzerindeki olası artışın engellenmesi öngörülüyor.

KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılmasıyla büyüme ve istihdama katkı sağlanması amaçlanırken, finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda alternatif finansman yöntemleri geliştiriliyor. Bu kapsamda Bakanlığın yetki alanında bulunan “girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı” ve aynı zamanda “üst fonlara kaynak aktarımı kararları” ile girişimcilik ekosistemi destekleniyor ve finansal ürün ve hizmetlerde çeşitlilik artırılıyor.

Girişimcilik ekosistemi hem üst fonlar yoluyla hem de doğrudan fonlar yoluyla desteklenirken, bunlara alternatif finansman yöntemleri de sunuluyor.

Ayrıca, Bakanlık tarafından 2013 yılından bu yana yürütülen Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sistemi ile melek yatırımcılara lisans, yatırım başvurularına vergi desteği sağlanıyor ve melek yatırım ağları akredite ediliyor.

Geçen yılki bütçenin sadece yüzde 1’i kullanıldı

Bu kapsamda, finansal araç ve piyasalar ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine ve tasarrufların artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılırken, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılıyor. Bireysel katılım sermayesine ilişkin yasal altyapı çalışmalarının yürütülmesi ve bu uygulamaların gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Böylelikle teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve yeterlilik kararı verilmiş araştırma altyapıları (AA) gibi merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş fikirlerinin veya şirketlerin finansmana erişiminin sağlanması, Fintech ekosisteminde Türkiye’yi önde gelen ülkeler arasına sokmak ve erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteğin sağlanması, üniversitelere girişim sermayesi konusunda tecrübe kazandırılması ve bu alanda kendi kendilerini finanse edebilmelerinin önünün açılması amaçlanıyor.

Geçen yıl girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için belirlenen 229 milyon 296 bin liralık bütçenin sadece 2 milyon 319 bin 757 lirası (yüzde 1) harcandı. Bu yıl için de 265 milyon 314 bin liralık bütçe ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak aktarma yetkisiyle 11 Kasım 2019’da TÜBİTAK ile TechInvesTR Projesi kapsamında duyuruya çıkılarak başvurusu uygun bulunan fonlarla protokol aşamasına gelinirken, 2015 yılından bu yana üst fonlara kaynak aktarımı yetkisiyle Türk Büyüme ve İnovasyon Fonuna bulunulan taahhüt kapsamında sermaye aktarımları gerçekleştiriliyor.

Bu uygulamalarla girişimcilik ekosistemi hem üst fonlar tarafından hem de doğrudan fonlar tarafından destekleniyor.